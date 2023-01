GF Vip, diretta 9 gennaio: Dana Saber contro tutti. Clizia Incorvaia torna nella casa 

Grande fermento all'interno deldel Grande Fratello Vip. La new entry Dana Saber, come una scheggia impazzita, sta litigando con mezza casa per un motivo o per un altro. Ultimo in ordine cronologico quello con Wilma Goich dopo essere stata accusata di aver dormito nuda al letto con Daniele.

GF Vip, Anticipazioni

Atmosfera rovente nella Casa del Gf Vip: Dana Saber è la protagonista di importanti discussioni un po’ con tutti, soprattutto con Wilma Goich che non ha affatto gradito che la ragazza sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele.

Sorprese per due “vipponi”: per Oriana Marzoli arriva la madre Cristina e per Micol Incorvaia la sorella Clizia e il padre Salvatore. Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria vivono una nuova fase della loro speciale amicizia: infatti, negli ultimi giorni, i due si sono molto avvicinati. Infine, il verdetto del televoto: chi si salverà tra Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 16:13

