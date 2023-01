Gf Vip, Antonino Spinalbese potrebbe non tornare nella casa: cosa sta succedendo

Antonino Spinalbese si è allontanato dalla casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. L'ex di Belen si sarebbe sottoposto a un’operazione per l’asportazione di una cisti, ma collegato con l'ospedale aveva fatto sapere durante la diretta di stare bene e che avrebbe presto fatto rientro nella casa. Però non si sa ancora nulla di lui e tra i fan c'è un po' di preoccupazione.

I dubbi sul rientro

Stando a quanto riportano Amedeo Venza e Deianira Marzano infatti pare che il ritorno di Antonino sia a rischio. Spinalbese infatti, a quanto pare per alcuni problemi sorti di recente, potrebbe non tornare in gioco. Questo quanto si legge in merito. Non si sa che tipo di problemi abbia avuto, in questi giorni si è parlato anche di una violazione del regolamento che potrebbe costargli dei provvedimenti.

I rumors

Nel corso della diretta di questa sera si parlerà sicuramente dell'argomento e si capirà cosa ne sarà di Spinalbese. In queste ore però si avanzano anche altre ipotesi, c'è anche chi parla di un ritiro volontario a causa dei suoi problemi di salute.

