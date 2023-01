GF Vip, Clizia Incorvaia contro Tavassi: «Murgia troppo maliziosa, non illudere mia sorella». La reazione di Micol però stupisce tutti

L'atteggiamento un po' ambiguo di Nicole Murgia ha fatto storcere il naso a Clizia Incorvaia, che vede in lei un pericolo per la sorella e gli "incorvassi", ovvero per la coppia formata da Micol - Edoardo Tavassi. L'ex gieffina è entrata nella casa durante la diretta di lunedì 9 gennaio per fare chiarezza.

L'accusa di Clizia

Clizia Incorvaia entra nella casa del Grande Fratello Vip non per parlare con la sorella ma per fare chiarezza con Edoardo Tavassi: «Da parte della Murgia c'è tanta malizia, perchè ti assicuro che questi atteggiamenti la signorina Murgia quando c'è Micol non li ha».

In puntata viene mostrata una clip in cui la Murgia si lancia su Edoardo e scherza in un modo che ha fatto storcere il naso non solo a Clizia ma anche ai social. La Incorvaia, però parlando con Edoardo e andando in protezione verso la sorella gli chiede: «Io voglio sapere se ti devo chiamare cognatino e se sei ancora nel cerchio della fiducia. Sento che quella sana leggerezza che avevate si è un po' persa. Io ti chiedo onestà anche nei confronti di Micol perchè l'uomo ti deve rovinare il rossetto e non il mascara. Vorrei nel caso tu facessi un passo indietro e mi dicessi la verità».

«Lei mi dà tanta leggerezza - risponde Tavassi - ti posso assicurare che quello che hai visto è solo uno scherzo. Micol è riservata ma ha il suo caratterino, se ci fosse stato qualcosa che le avesse dato fastidio l'avrebbe detto. Quello che ho detto era una battuta». Nicol si unisce a loro e Clizia sottolinea «Credo che una vera amica non scherzi con quella malizia».

Signorini chiede l'intervento di Micol che però stupisce tutti: «In realtà è una cosa che non ho mai pensato, mi hanno pure urlato fuori la casa di non fidarmi, però se tu pure dall'esterno ti prendi la briga di venirmi a dire questo un minimo di dubbio viene. Edoardo fa queste battute con tutti, non mi ha dato fastidio»

