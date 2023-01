Gf Vip, Soleil non regge il confronto con l'ex Luca Onestini e tira fuori una "storiaccia": «Ti saluta Cristina». Ma di chi parla?

Soleil Sorge ha trovato pane per i suoi denti: durante la puntata di lunedì 2 dicembre del Grande fratello Vip,non regge il confronto con l'ex Luca Onestini che la blocca e non le consente di fare i suoi soliti monologhi. L'ex tronista conosce ogni trucchetto e si prende gli applauso del pubblico e dei social.

Soleil contro Luca Onestini

Già la scorsa puntata Soleil, in versione opinionista, si era scagliata contro il suo ex Luca, a sostegno di Nikita, accusandolo di essere un manipolatore. La Stasi ha ribadito il concetto anche durante la puntata di lunedì sera e stavolta Signorini ha voluto portare in studio Onestini per un faccia a faccia definitivo.

«Lui ha sempre fatto i soliti saltimbanchi a ogni reality» esordisce Soleil con Luca che subito la interrompe in modo spocchioso: «Saltimbanchi? Guarda che ‘saltimbanchi' non è italiano». È inutile che mi interrompi - ribatte l'influencer che però è in evidente difficoltà - hai stancato con questo giochini che fai in ogni reality, sei un manipolatore. Non mi pare che io ti sia così indifferente, Intanto Amore non mi ci chiami, ma chiamami liana così ti ho dato modo di emergere».

Signorini chiede ai due il motivo di questi attriti e Onestini prende la parola: «Era il 2017, ero nella casa e questa mi tradisce, io accetto la cosa e la dimentico completamente e non l'ho mai più nominata, è invece lei che continua a parlare di me. Per me lei non esiste».

Luca abbandona lo studio tra gli applausi mentre Soleil lancia una frecciatina piuttosto pesante: «Userò le stesse parole che tu usi con Nikita: sei un bugiardo pericoloso. Quello che ha tradito per primo non sono stata io, compravi followers e la tua famiglia cercava di comprarli a me, ho scoperto migliaia di cose prima che entrassi... ah e comunque ti saluta Cristina». Alfonso chiede lumi su questa fantomatica donna, Soleil nicchia «Poi ti dico».

Chi è Cristina?

La Cristina di cui parla Soleil è Cristina Porta ex di Luca che proprio nei giorni scorsi ha lanciato accuse pesantissime proprio contro Onestini. Luca e Cristina si sono conosciuti in Spagna in occasione di un altro reality "Secret Story" vinto proprio da Luca, ma tra loro è finita malissimo e anzi la Porta ha lanciato accuse pesantissime proprio durante un altro reality spagnolo a cui sta partecipando il fratello di Onestini Gianmarco.

«Sono successe cose molto gravi, non l'ho denunciato ma ho le prove. Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene! Ho amato tuo fratello più di me stessa! Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto»

