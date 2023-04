Selvaggia Lucarelli, addio a Ballando? «Milly Carlucci vuole rinnovare tutto il cast fisso dei giudici»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli sembra essere sempre più lontana dalla prossima edizione di Ballando con Le Stelle. Ma oltre a lei potrebbero svanire altri volti dell'ormai nota giuria del programma di Milly Carlucci. Il settimanale Oggi ha fatto sapere che sarebbe proprio la padrona di casa a voler rinnovare il cast fisso.

Le indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni Blog Tv Italiana ci sarebbero anche dei nomi in ballo. Sul fatto che Selvaggia possa lasciare il programma non c'è ancora una certezza. Qualche settimana fa la giornalista si è lasciata andare a uno sfogo dove ha confessato di non aver preso ancora una decisione e di essere molto combattuta: «Tutti mi domandate se tornerò o lascerò il programma. Però il punto è che non si possono prendere decisioni affrettate. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo».

Nuove dinamiche?

Non sembra che nessuno voglia allontanare la Lucarelli, ma la Rai si starebbe muovendo per un eventuale sostituto, che però potrebbe dare il via a un vento generale di rinnovamento. Si tratta però solo di rumors che per ora non sono stati in alcun modo confermati: Milly Carlucci, tra l'altro in queste settimane è impegnata con il programma Il Cantante Mascherato e prima di prendere decisioni per Ballando c'è ancora molto tempo.

