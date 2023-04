Aurora Ramazzotti mamma, il figlio Cesare già attaccato dagli haters: «È orrendo...»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, diventata mamma da appena 24 ore, è già al centro di numerose polemiche sui social dove gli haters hanno attaccato il figlio. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha annunciato insieme al compagno la nascita del piccolo Cesare e oltre alla valanga di auguri, sono arrivati gli insulti indirizzati al piccolo.

Le offese

Sono state diverse le persone che sotto al suo post hanno attaccato la coppia per la scelta del nome del bambino, considerato molto brutto da alcuni che si sono rivolti loro con fare offensivo. Chi ha denigrato il nome, chi ha colpevolizzato i genitori per la scelta fatta, chi addirittura ha scritto di chiamarsi Cesare ma di voler comunque abolire quel nome per la sua bruttezza. La serie di indelicati commenti sono però stati compensati anche dall'amore che la coppia ha ricevuto in questo momento di gioia e molti utenti hanno provato a zittire gli haters replicando alle loro offese.

La scelta del nome

La scelta del nome Cesare Cerza sarebbe legata alla città di Roma, quella in cui è cresciuto il compagno della Ramazzotti e a cui è molto legato, pur essendo nato a Milano. I genitori avrebbero voluto dare, secondo le indiscrezioni, un legame con il nome al bamino a un luogo caro al papà. Dopo l'annuncio della nascita e una storia su Instagram in cui Aurora svela il segno zodiacale del piccolo, i neogenitori si sono chiusi in un comprensibile silenzio, concentrandosi sul piccolo appena arrivato.

