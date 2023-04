Enrico Papi sbotta su Twitter: «Avete rotto i cog***ni». Ecco cosa è successo al conduttore

di Redazione web

Enrico Papi si è lasciato andare a uno sfogo sui social, utilizzando anche parole pesanti. Il prossimo opinionista de L'Isola dei Famosi è sbottato sulla sua pagina Twitter dove si è rivolto a delle persone senza però specificare il destinatario del suo messaggio e soprattutto senza esplicitare il motivo delle sue parole.

Il post

«AVETE ROTTO I CO**!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie)». Sono queste le parole di Papi, visibilmente provato e determinato a procedere legalmente contro le persone a cui si rivolge sulle quali però aleggia un velo di mistero.

Le motivazioni

Pare che lo sfogo del conduttore sia rivolto verso alcuni utenti sul web che avrebbero diffuso una fake news secondo la quale lui sarebbe morto. Come sottolinea Papi, non sarebbe la prima volta, e ovviamente non è più disposto a tollerare questo tipo di "scherzi" di dubbio gusto.

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 12:31

