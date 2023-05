Lorella Cuccarini lascia Amici? La showgirl può tornare in Rai: «Ha ricevuto offerte allettante»

di Redazione Web

L'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa da poco, ma la produzione starebbe già lavorando sulla prossima stagione che prenderà il via a settembre. Sembrano esserci già delle conferme e voci di abbandono con possibili nuove sostituzioni. Si tratta ovviamente solo di rumors, visto che per ora nessuno conferma o smentisce nulla, ma pare che tra i volti che andranno via nel talent potrebbe esserci anche Lorella Cuccarini.

Aria di cambiamento

La showgirl è nel talent di Maria De Filippi da tre edizioni. Ha Iniziato la sua esperienza come insegnante di ballo è poi approdata al canto in questa edizione. Sebbene abbia ritrovato il successo nel programma di Maria De Filippi, e lei stessa abbia ammesso di essersi trovata molto bene sia con i ragazzi che con i colleghi e la produzione, la Cuccarini potrebbe abbandonare Amici, perché pare sia molto corteggiata in Rai.

I rumors

Secondo alcuni rumors che circolano sul web da qualche giorno, pare che la showgirl sia molto richiesta non solo da Mediaset, ma anche in Rai.

