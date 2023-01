Luisella Costamagna, la gaffe del compagno a Oggi è un altro giorno: la Bortone "zittisce" Dario Buzzolan

Per la prima volta Dario Buzzolan, compagno di Luisella Costamagna appare in tv spiazzando tutti. Ospite di Serena Bortone la vincitrice di Ballando con le Stelle, nell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno, si è vista arrivare in studio il suo fidanzato e ci è rimasta di stucco. Buzzolan infatti non si era mai fatto vedere in nessun programma neanche nel talent di Milly Carlucci lo scrittore aveva mai accompagnato la Costamagna. Per metterlo a suo "agio" la conduttrice del talk Rai gli chiede:

«Quindi è la prima volta che vede Guillermo Mariotto?». Risposta con scivolone per Dario: «Mariotto? Ci siamo già visti, ci siamo incrociati anni fa ad una sfilata di Gattinoni dove…».

Ballando, Luisella Costamagna vince ma il percorso (travagliato) con Pasquale La Rocca fa discutere: «Non è giusto»

Ballando, Luisella Costamagna replica a Selvaggia: «C'è un regolamento». E minaccia provvedimenti legali

Luisella Costamagna, la gaffe del compagno dalla Bortone

Gelo in studio «Gattinoni». Il compagno di Luisella Costamagna capisce subito di aver fatto una gaffe epica: «Ah, non dovevo citarlo. Allora ci siamo incrociati a una sfilata… ». E la Bortone lo corregge: «Di uno stilista». Si passa poi a parlare d'amore: «Lui è il mio scoglio, sono affettivamente monogama», spiega emozionata lei, e lui replica: «Lei è il mio mare, che è sempre in movimento: ogni tanto grandi onde sommergono lo scoglio, ogni tanto calma placida che ti rilassa, che ti pacifica, ma tu rimani sempre lo scoglio». Intervista al miele, con gaffe... di stile. È il caso di dirlo.

Chi è Dario Buzzolan

Ma chi è Dario Buzzolan, compagno di Luisella Costamagna?

Classe '66, Dario Buzzolan nasce a Torino il 12 ottobre. Dopo essersi laureato in filosofia teoretica nella sua città natale, ha intrapreso la carriera di scrittore, pubblicando con Lindau il suo primo saggio dedicato al maestro del cinema horror George A. Romero e al suo classico La notte dei morti viventi. Oggi è un noto scrittore e laureato in filosofia teoretica. Sono diversi i romanzi che ha pubblicato tra cui “Dall’altra parte degli occhi”, vincitore del Premio Calmino nel 1998, e “Non dimenticarti di respirare”, tradotto in Francia. E ancora “I nostri occhi sporchi di terra”, finalista al Premio Strega 2009, “Se trovo il coraggio”, “La vita degna” e “In verità”. Inoltre, è l’autore della prima traduzione italiana di “Following The Equator” di Mark Twain.”

Ma non solo Dario Buzzolan è anche un autore di testi teatrali e un critico cinematografico per la stampa e la televisione. HSaggista cinematografico ed è stato consulente del Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2002 ha fatto parte della delegazione ufficiale degli scrittori inviati a rappresentare l’Italia al Salon du Livre di Parigi e dal 2004 al 2005 è stato coautore e conduttore del programma Anni luce su La7. Dal 2010 al 2017 è stato inoltre capo autore del programma Agorà ed è stato autore di diversi programmi tv, come Le parole della settimana e Carta Bianca.

Da 33 anni sta insieme a Luisella Costamagna, dal loro amore è nato il figlio Davide.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA