Ballando, Luisella Costamagna vince ma il percorso (travagliato) con Pasquale La Rocca fa discutere: «Non è giusto»

Luisella Costamagna si è aggiudicata la vittoria dell'ultima edizione di Ballando Con le Stelle. Con una percentuale del 57% la coppia formata dalla giornalista e Pasquale La Rocca ha ottenuto la preferenza del pubblico, battendo la coppia composta da Alessandro Egger e Tove Villfort.

Il loro è stato un percorso alquanto travagliato all'interno del talent condotto da Milly Carlucci e secondo molti non meritavano la vittoria, motivo per il quale è stata oggetto di discussione.

Luisella Costamagna è stata una delle protagonista di Ballando Con le Stelle 2022, ma il suo percorso non è stato costante a causa di un infortunio che ha subito durante le prove e che l'ha costretta a ritirarsi dalla gara, ma successivamente la giornalista e conduttrice torinese è ritornata, battendo poi tutti, grazie ad un ripescaggio, avvenuto durante la puntata del 17 dicembre, che ha fatto discutere molti.

La giornalista si è infortunata durante le prove e, già dalla seconda puntata, è sempre scesa in pista con un tutore al ginocchio. Il dolore continuava a darle fastidio, cosicchè la coppia ha deciso di ritirarsi dal programma lasciando un profondo dispiacere tra la giuria. L'incitamento del pubblico ha convito Luisella e Pasquale a proseguire per altri dieci giorni, fino al momento in cui, a malincuore, hanno espresso la volontà di abbandonare la gara per colpa delle stampelle. Tutto ciò, fino al successivo ripescaggio che li ha fatti guadagnare un posto nella Finalissima, vincendola.

A contestare la loro presenza durante l'ultima puntata di Ballando, Selvaggia Lucarelli che ha commentato lapidaria: «Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale. È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri».

