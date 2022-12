Ballando, tutti contro Selvaggia Lucarelli: cerca di parlare e il pubblico la fischia. Gelo in studio

di Redazione web

Per Selvaggia Lucarelli questa finale di Ballando con le Stelle si sta rivelando più difficile del previsto. La giornalista e giurata non può esprimere un'opinione o un giudizio senza che il pubblico non la fischi. Nonostante i sorrisi di Milly Carlucci in studio cala il gelo.

I fischi contro Selvaggia Lucarelli

«Basta, ora non parlo più. Ditemi voi cosa devo dire». Selvaggia Lucarelli ha concluso così il suo intervento durante le votazioni della coppia formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu.

La giornalista aveva cominciato a parlare quando il pubblico, senza aspettare che finisse, ha cominciato a fischiarle contro.

Selvaggia contro tutti

Dopo aver provato a terminare il suo discorso, ma senza successo, Selvaggia Lucarelli stizzita si è rivolta al pubblico e ha chiesto: «Ditemi voi cosa devo dire».

Uno spettattore ha risposto: «Che sono bravi», al che Selvaggia ha detto: «Va bene d'ora in poi dirò solo che sono bravi».

