Ballando con le Stelle, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori

Luisella Costamagna e il suo ballerino Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le Stelle. Al secondo posto arrivano invece Alessandro Egger e Tove Villfor.

La vittoria di Luisella Costamagna

Dopo un percorso molto positivo e costruttivo all'interno del programma, la giornalista Luisella Costamagna ha ottenuto il giusto riconoscimento: la vittoria assoluta.

Con Pasquale La Rocca, Luisella ha portato sul palco di Ballando con le Stelle coreografie a volte complesse altre volte più semplici, ma che l'hanno contraddistinta dagli altri concorrenti.

Al terzo posto Ema Stokholma, dj e pittrice italo-francese e il ballerino Angelo Madonia, che stanno insieme anche nella vita. Quarti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Non sono mancate le polemiche fra i componenti della giuria tecnica ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, quest'ultima spessa ripresa dal pubblico.

Gli ultimi giudizi di Selvaggia Lucarelli

Durante la finale del programma condotto da Milly Carlucci, Luisella Costamagna è stata più volte criticata da Selvaggia Lucarelli che ha sostenuto che il suo modo di ballare e i suoi movimenti e passi corretti derivassero solamente dal suo maestro (unica figura portante della coppia) e che quindi il suo lavoro non fosse così eccelso come tutti lo volevano far passare.

#BallandoconleStelle, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori https://t.co/h00kEAjlxz — Leggo (@leggoit) December 24, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 07:34

