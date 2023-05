Rai, il valzer delle nomine dopo le dimissioni di Fuortes: il pole Roberto Sergio. Il totonomi per i posti chiave

Carlo Fuortes si è dimesso. Come amministratore delegato Rai non è arrivato a 2 anni di mandato. «Prendo atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro» è la comunicazione che ha dato al ministero dell’Economia. Il via libera del cdm al decreto con i nuovi limiti di età per i sovrintendenti ha aperto la porta al suo passaggio al San Carlo di Napoli, ma non è detto che si concretizzi.

Fuortes, dimissioni dalla Rai: «Rimetto il mandato nell'interesse dell'azienda»

Il nome del successore

Entro questa settimana il governo (con l’azionista di maggioranza Mef) deve indicare il nome del successore, a seguire verrà convocata l’assemblea dei soci e il cda di Viale Mazzini, procedendo così alla ratifica del nuovo capo azienda. In campo il ticket Roberto Sergio-Giampaolo Rossi, rispettivamente ad e dg, con la già prevista inversione dei ruoli una volta scaduto il mandato dell’attuale cda (nel 2024) e nominato il prossimo.

NOMINE

Oltre all’ad, al partito di maggioranza di governo spetta pure la poltrona del Tg1. Il favorito resta Gian Marco Chiocci, che potrebbe fare fronte alle polemiche sull’arrivo di un esterno accettando un contratto a termine. Vicino a FdI c’è anche il neo direttore del Tg2, Nicola Rao, che potrebbe lasciare il suo incarico ad Antonio Preziosi, come chiesto da Forza Italia. A quel punto Rao prenderebbe la direzione del Giornale Radio. Preziosi lascerebbe all’ex direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, in quota Cinquestelle, la direzione del Gr Parlamento. Marcello Ciannamea, attuale responsabile Distribuzione Rai, stimato dalla Lega, potrebbe prendere il posto di Stefano Coletta (a lui verrà offerta la direzione Marketing) alla guida dell’Intrattenimento Prime Time. Per il DayTime si pensa ad Angelo Mellone. Al Tg3 resta Mario Orfeo. All’Approfondimento promosso Paolo Corsini, già vice del pensionato Di Bella. A Radio2 si libera la poltrona della direttrice Paola Marchesini che entra a far parte dello staff dell’ad, al suo posto Simona Sala. Nulla di invariato invece per quanto concerne le direzioni di TgR e RaiNews, con le conferme di Alessandro Casarin e Paolo Petrecca. A Raisport potrebbe finire Jacopo Volpi. Per Monica Maggioni c’è la direzione dell’offerta informativa e un programma al lunedì sera in seconda serata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 08:05

