Bianca Berlinguer contro il fuoco amico Rai: possibile trasloco a Mediaset?

Dopo la presentazione dei nuovi palinsesti al cda Rai è scoppiato il caso Bianca Berlinguer. La conduttrice di Cartabianca non ha gradito che al martedì in prima serata - oltre ai competitor Floris su La7 e Giordano su Rete4 - si troverà su Rai2 nel corso della nuova stagione prima Boomerissima e poi Belve. Programmi che a suo giudizio le toglierebbero spettatori. Anche se dalla Rai il marketing fa sapere che sono diversi i target, in pratica chi segue Boomerissima non guarda Cartabianca.

Madonna, come sta dopo il ricovero: «Vomita e non riesce ad alzarsi dal letto, l'infezione sta devastando il suo corpo»

Il talk di Nunzia De Girolamo

Inoltre la Berlinguer non ha gradito che il lunedì sera Rai3 abbia un altro talk, condotto da Nunzia De Girolamo, perché il nuovo programma potrebbe soffiare gli ospiti a Cartabianca. In questi giorni sta circolando con insistenza la voce che ci sia una trattativa aperta tra la Berlinguer e Mediaset.

Coldplay a Milano, Aurora Ramazzotti al concerto con Goffredo, il gesto durante l'esibizione: «Stai facendo cardio»

Myrta Merlino e la firma che ancora manca

Ma visto il palinsesto di Mediaset dove potrebbe andare Bianca? Gli spazi sono tutti assegnati tranne quello di Controcorrente prima serata in onda il mercoledì, in quanto la predestinata Myrta Merlino, che ha lasciato La7, non ha ancora firmato il nuovo contratto che la lega al Biscione. L’ingaggio è il pomo della discordia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA