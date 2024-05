Marica Pellegrinelli è diventata mamma (in segreto) per la terza volta: «Hai superato ogni nostra aspettativa»

di Cristina Siciliano

Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta. La modella ha dato alla luce la sua bambina: la prima nata dall'amore con il dj William Djoko. «Eccoti qui. Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile». Sono queste alcune delle parole che l'ex modella ha scritto su Instagram nel dare la notizia.

L'annuncio

La coppia ha scelto di chiamare la bambina Ariela Wilhelmina. Nella dedica Marica ha scelto di dedicare un pensiero anche al suo compagno. Non sono mancate le foto della casa addobbata a festa e una tenerissima foto che ritrae la modella mentre tiene in braccio la sua piccola Ariela. «Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia - ha aggiunto -.

Marica Pellegrinelli è già mamma di Raffaela Maria, 12 anni e Grabio Tullio, 9 avuti entrambi dal suo ex compagno, Eros Ramazzotti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 21:12

