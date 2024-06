Taylor Momsen morsa da un pipistrello mentre canta sul palco degli AC/DC: «Momento rock'n'roll, ora mi chiamano Batgirl»

Taylor Momsen, cantante dei Pretty Reckless, durante un concerto a Siviglia, è stata morsa sulla gamba sinistra da un pipistrello. La rockstar sul suo profilo X ha scritto: «Momento rock and roll. Un pipistrello mi è rimasto attaccato alla gamba durante l'esibizione. Non ne avevo idea fino a quando la folla non ha iniziato a urlare, indicandomi. Mi ha morso. Ora devo fare punture di antirabbica per le prossime due settimane. Grazie allo staff dell'ospedale che mi ha soprannominato Batgirl».

La cantante ha condiviso le immagini dal palco ma anche dall'ospedale dove è stata medicata, mostrando il morso del pipistrello.

Chi è Taylor Momsen

Momsen, 30 anni, è una cantante, chitarrista, modella e attrice statunitense. In campo cinematografico è conosciuta per aver interpretato Cindy Lou nel film "Il Grinch" e in seguito per il ruolo di Jenny Humphrey nella serie televisiva "Gossip Girl". Fa parte del gruppo rock The Pretty Reckless, di cui è cantante, nonché fondatrice, che ad oggi apre i concerti degli AC/DC. Nel 2010 si è ritirata dalla recitazione.

