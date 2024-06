Liste d'attesa sanità, le misure nel ddl: esami nel weekend, tariffe medici +20%, Cup unico e sanzioni ai direttori Asl

Un registro nazionale delle segnalazioni dei cittadini sui disservizi; aumento delle tariffe orarie del 20% per il personale che dovrà prestare servizi aggiuntivi contro le liste d'attesa con una tassazione ridotta al 15% e 100 milioni di euro per avvalersi di specialisti ambulatoriali interni per recuperare le liste d'attesa. Sono alcune delle misure contenute nel disegno di legge - di cui l'ANSA ha potuto visionare una bozza - composto di 14 articoli a completamento del dl che oggi arriva in Consiglio dei Ministri.