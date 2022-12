Eugenio Finardi a Oggi è un altro giorno gela il pubblico con una battuta: ecco cosa ha detto

Gaffe alla trasmissione tv Rai Oggi è un altro giorno dove la padrona di casa, Serena Bortone, si è subito sbrigata a cercare di rimediare allo scivolone. Nel corso dell'intervista con Eugenio Finardi ha ripercorso la vita privata e la carriera del cantante. Ha parlato del suo percorso artistico e si è commosso osservando i video della moglie e della figlia.

La gaffe

Durante la chiacchierata però ha voluto ricordare anche un episodio poco piacevole che riguarda Alain Delon. «Poco fa c’è stato un figlio qua, sta roba che il papà muore e tornano i figli che scrivono i libri su quanto era terribile ma non rompere le pa**e e fatti la vita tua. Non ho per niente apprezzato quell’intervista». Peccato però che Alain Delon sia vivo e vegeto, per questo Serena è subito intervenuta.

«L’attore non è morto, è ancora vivo. Alain Delon è vivo non è morto, è morta la mamma di Anthony, Nathalie ed anche lei attrice», ha chiarito la Bortone, ma Finardi ha incalzato ironicamente con una battuta: «Ah si, ma lo sa? Ha letto il libro che gli ha scritto il figlio?». Poi ha puntualizzato che spera che ai suoi figli non venga mai in mente di scrivere un libro su di lui. «I miei figli stanno facendo la loro vita e spero che non imparino mai a scrivere un libro abbastanza bene da scriverne uno sulla mia vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 16:40

