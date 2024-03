Ore 14 parte in ritardo (di nuovo), Milo Infante si infuria: «Evidentemente non è possibile»

Nella puntata di Ore 14 del 6 marzo, Milo Infante ha preso la parola con un tono visibilmente contrariato, rispondendo in diretta ai commenti dei telespettatori riguardo alla consueta partenza in ritardo del programma. Cominciato 7 minuti dopo l’orario previsto dal palinsesto, il consueto spazio televisivo del secondo canale si ritrova quotidianamente a vivere il ritardo come una costante.





Leggi anche: – 'Ha fatto male l'azienda', frecciata di Milo Infante contro la Rai a fine puntata: 'io ti avrei tenuto'

La reazione del pubblico

Inutile dire che l’intera situazione ha suscitato una serie di reazioni e commenti da parte del pubblico. Se le responsabilità del ritardo sono da attribuire al protrarsi del TG2 e delle sue rubriche che spesso sforano nella fascia oraria di Ore 14, le opinioni dei telespettatori variano da chi ironizza a chi si chiede ironicamente chi siano coloro che aspettano con ansia l'inizio del programma. Tuttavia, nonostante le critiche e gli inconvenienti, Ore 14 continua a riscuotere un notevole successo di pubblico, mantenendo un’ottima fetta di share.

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA