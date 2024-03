«Barbara D'Urso torna in Rai con l'aiuto di Flavio Briatore»: l'imprenditore risponde così

di Cristina Siciliano

Barbara D'Urso domenica 3 marzo ha scelto la Rai e gli studi di viale Mazzini con la nemica-amica Mara Venier per il suo come back in televisione dal 2 giugno, ultima sua puntata al timone del programma di news del pomeriggio di Canale 5. Da quel momento non si fa altro che parlare di lei e soprattutto dell'ipotesi che l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque potrebbe approdare in Rai. Ma la possibilità di rivederla nei prossimi palinsesti è stata esclusa da fonti di viale Mazzini: D'Urso non condurrà alcun programma del sabato sera di Rai1.

Oggi Flavio Briatore è intervenuto in merito ed ha diramato un comunicato stampa attraverso il suo profilo Instagram dove smentisce di essere legato al nome di Barbara D'Urso.

Flavio Briatore smentisce

Flavio Briatore ha pubblicato nelle sue Instagram stories un screen dove smentisce di essere intervenuto per Barbara D'Urso. «In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l'imprenditore Flavio Briatore smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D'Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA