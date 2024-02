Flavio Briatore e Nathan Falco a Cortina, vacanze padre-figlio sulla neve. E mamma Elisabetta Gregoraci li tiene d'occhio a distanza

di Cristina Siciliano

Dai mari ai monti, Flavio Briatore è sbarcato nella perla delle Dolomiti insieme a suo figlio Nathan Falco. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax tra piste da sci e baite a Cortina. Una bella uscita padre-figlio, che Elisabetta Gregoraci tiene d'occhio da lontano, cisto che è impegnata con Mad in Italy, il programma che va in onda su Rai2 il lunedì sera. «A Cortina con te», ha scritto Flavio Briatore postando su Instagram uno scatto con Nathan. Ed Elisabetta Gregoraci non si è lasciata sfuggire l'occasione per far sentire la sua presenza nonostante la distanza. Due emoij con gli occhi a cuore e tanto amore, ha commentato la conduttrice.

Elisabetta Gregoraci a Mad in Italy

Elisabetta Gregoraci è tornata in Rai riprendendosi la prima serata con un programma comico erede di "Made in Sud".

