Flavio Briatore, il messaggio speciale dal dipendente: «Sono venti anni che lavoro per lei e ne sono onorato e orgoglioso. Grazie»

Flavio Briatore non è il tipo di persona da amare le perdite di tempo. Per un uomo il cui motto è, sin da inizio carriera «Business is business», anche il suo lavoro e il rapporto con i suoi dipendenti dev'essere rigorosamente mirato all'obiettivo. L'imprenditore è proprietario di venti locali tra Italia ed estero con circa 1.500 dipendenti. E proprio nelle ultime ore, Briatore ha condiviso con i suoi follower su Instagram un messaggio speciale.