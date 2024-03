Michelle Impossible&Friends, gli ospiti della serata e cosa succede

di Alessia Di Fiore

Dopo il successo delle prime due edizioni, andate in onda nel 2022 e nel 2023, mercoledì 6 marzo torna in prima serata su canale 5 Michelle Impossible & Friends con la prima delle tre puntate del format che vede come protagonista assouta Michelle Hunziker. Durante il suo one woman show la conduttrice accoglie in studio artisti italiani e internazionali coinvolgendoli in esibizioni imprevedibili e corali.

Il cast

La terza edizione del programma va in onda per la prima volta dallo studio 20 del centro produzione Mediaset di Cologno Monzese e vede la partecipazione di Gialappa’s Band e Katia Follesa, ma anche Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Anche quest'edizione vede la presenza fissa della figlia 27enne di Michelle e del cantautore romano Eros Ramazzotti, Aurora, che si cimenta in una parodia della soap opera Terra Amara intitolata Lugano Amara.

Gli Ospiti

Come ogni edizione Michelle chiama a raccolta numerosi amici e colleghi per trascorrere una serata all'insegna di giochi e divertimento. Gli ospiti della pima puntata sono Andrea Bocelli, Gerry Scotti e Lorella Cuccarini. Con loro anche l'attore Claudio Santamaria e la cantautrice Francesca Michielin.

