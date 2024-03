Gerry Scotti, età, carriera, il ricovero e la morte dei genitori: chi è il conduttore ospite a «Michelle Impossible & Friends»

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 dopo il successo delle prime due edizioni del programma «Michelle Impossible & Friends». Il suo programma è un one woman show che ospiterà tantissimi volti celebri del mondo dello spettacoli italiani e non solo. I protagonisti della puntata saranno coinvolti in prove imprevedibili e corali.

Gerry Scotti ospite da Michelle Hunziker

Per la prima puntata gli ospiti saranno il tenore Andrea Bocelli e Gerry Scotti, già ospite della prima puntata in assoluto del programma nel 2022, ma soprattutto Lorella Cuccarini, reduce dalla co-conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e al momento impegnata con Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della prima puntata saranno ospiti anche l'attore Claudio Santamaria e la cantautrice Francesca Michielin.



Gerry Scotti, icona della tv, è senza dubbio uno dei conduttori più amati della nostra televisione. Il suo volto è associato a tantissimi programmi di successo: da Chi vuol essere milionario? a tutti i suoi progetti recenti, da Caduta Libera a Tu Si Que Vales.







La biografia

Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, nasce a Camporinaldo in provincia di Pavia il 7 agosto 1956 e oggi ha 66 anni. Il padre, Mario, è un operaio che lavora alle rotative del Corriere della Sera, mentre la madre è una casalinga. Dopo alcuni anni dalla nascita del loro figlio, la famiglia Scotti si trasferisce a Milano. Gerry frequenta il liceo classico, e poi si iscrive a giurisprudenza, senza però completare gli studi.