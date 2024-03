Claudio Santamaria, età, moglie, figli e carriera: chi è l'attore ospite a «Michelle Impossible & Friends»

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 dopo il successo delle prime due edizioni del programma «Michelle Impossible & Friends». Il suo programma è un one woman show che ospiterà tantissimi volti celebri del mondo dello spettacoli italiani e non solo. I protagonisti della puntata saranno coinvolti in prove imprevedibili e corali.

Claudio Santamaria ospite da Michelle Hunziker

Per la prima puntata gli ospiti saranno il tenore Andrea Bocelli e Gerry Scotti, già ospite della prima puntata in assoluto del programma nel 2022, ma soprattutto Lorella Cuccarini, reduce dalla co-conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e al momento impegnata con Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della prima puntata saranno ospiti anche l'attore Claudio Santamaria e la cantautrice Francesca Michielin.

Debutta al cinema con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni ma comincia a diventare famoso grazie ai film Almost Blue, L’assedio e L’ultimo bacio. Tra i titoli più importanti, ricordiamo Romanzo criminale, Diaz – Don’t clean up this blood, Lo chiamavano Jeeg Robot, per cui riceve il David di Donatello.

Dal 2017 è sposato con Francesca Barra, giornalista e scrittrice e nel 2022 ha avuto con lei una bambina di nome Atena.