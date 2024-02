«Chiara Ferragni voleva ancora proteggere il suo matrimonio»: Fedez tornerà casa? Il retroscena prima della separazione

di Redazione web

Chiara Ferragni ha rotto il lungo silenzio in seguito allo scandalo pandoro Balocco in un momento della sua vita quanto mai delicato: a soli due giorni di distanza dalla notizia, mai confermata né smentita, della separazione con il marito Fedez. Lo ha fatto con una lunga intervista al Corriere della Sera firmata da Candida Morvillo, ed è stata proprio la giornalista a fornire l'ultimo retroscena sulla crisi del matrimonio tra l'influencer e il rapper.

Il colloquio con Chiara Ferragni è avvenuto prima che fosse di pubblico dominio l'uscita da casa di Fedez, e questo è un elemento importante: vediamo cosa ha detto Candida Morvillo a In altre parole, su La7, sul suo incontro con l'imprenditrice.

Il matrimonio da difendere

«Io ho trovato una giovane donna con una grande forza di carattere, perché in una giornata che doveva essere per lei tra le più difficili della sua vita, perché nel giorno in cui l’abbiamo incontrata non sapevamo che la crisi col marito aveva avuto una escalation tale come quella che poi è stata raccontata successivamente sui giornali, lei è riuscita a mascherare abbastanza bene uno stato di sofferenza che posso solo immaginare molto profondo», ha spiegato la giornalista.

«Quello che ho visto in lei - continua Candida Morvillo - è stata una determinazione molto forte a proteggere la famiglia, il rapporto con il marito.

