Fedez e Chiara Ferragni, gli ultimi mesi da separati in casa: «Lui dormiva nella camera degli ospiti»

In mancanza di dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati, fioccano le indiscrezioni e i retroscena sulla separazione di Chiara Ferragni e Fedez. Di certo nessuno dei due ha smentito la crisi, e a giudicare dalla loro vetrina per eccellenza, i social, le voci sembrano trovare sempre più conferma. Voci che, a Milano, erano in circolazione già da diverso tempo. Una fra tutte: «Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo».

A dare adito a una narrazione che vuole i due distanti già da un pezzo è Riccardo Simonetti, il giornalista e direttore del settimanale "Nuovo", che a Mattino Cinque news ha rivelato quello che in ambienti milanesi sembra essere il tema principale del gossip ormai da mesi.