Manila Nazzaro, il dolore segreto a Oggi è un Altro Giorno: «Parlarne è liberatorio...». Laura Freddi in lacrime

Ospite a Oggi è un altro giorno, Manila Nazzaro ha raccontato a Serena Bortone i dettagli dell'aborto di cui ha sofferto nel 2020. Oggi la ex Miss Italia, nonostante sia una mamma felice di due bambini, Francesco Pio e Nicolas, nati dalla relazione con il suo ex marito Francesco Cozza, soffre per l'aborto. «Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare» ha commentato Manila Nazzaro, che ha poi aggiunto: «Parlarne fa bene, è liberatorio. Non abbiamo colpe noi donne, eppure ci sentiamo in difetto, come se dipendesse da noi».

La reazione

Il discorso di Manila Nazzaro ha portato Laura Freddi a scoppiare in lacrime. Ha ammesso di aver compreso benissimo le parole della collega, visto che lei stessa è dovuta passare per lo stesso inferno: «Parlarne è un modo fondamentale per alleggerirsi». Poi si è chiusa nel silenzio e quando Serena Bortone le ha chiesto nuovamente la parola ha fatto fatica a continuare e ha iniziato a parlare con la voce spezzata e gli occhi lucidi: «Ho avuto una scossa da qui a tutto il corpo».

L'ex compagno

Nazzaro ha parlato anche di Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore con cui ha di recente chiuso una storia importante. Lo storico volto del Bagaglino però si è limitata a confermare che la storia d’amore è ormai finita, senza aggiungere particolari dettagli. Cosa sia successo nello specifico non è ancora chiaro a molti.

