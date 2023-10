Stasera C'è Cattelan, anticipazioni e ospiti: da Andrea Delogu a Stash dei The Kolors

La seconda serata di Rai2 è tutta per lui, Alessandro Cattelan che martedì e mercoledì intrattiene con siparietti divertenti e interviste a personaggi famosi. Dopo il rifiuto di Belen, il conduttore ha deciso di non demordere, ma, dopo aver lanciato una frecciatina poco implicita, ha continuato con la scaletta. D'altronde lo sa anche lui, «the show must go on».

Andiamo subito a scoprire le anticipazioni delle prossime due puntate di Stasera c'è Cattelan con Alessandro Cattelan.

Belen, ritorno sui social. Il messaggio inquieta i fan: «Dovreste mettervi nei miei panni»

Antonella Clerici, la gaffe della zucchina con Alessandro Cattelan in tv: «Che misura vuoi? Quella più grande»