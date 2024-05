«Nessuno parla del dolore di perdere gli amici una volta partorito, fingono di esserci e poi spariscono»: lo sfogo delle giovani mamme

In Europa, solo una coppia su quattro ha bambini. I dati Eurostat sul 2022 avevano confermato l’inverno demografico del Continente, sempre più vecchio non solo geologicamente ma anche demograficamente. Tra le famiglie con figli, praticamente la metà delle famiglie ne aveva 1 (49,5%), mentre il 38,1% aveva 2 figli e il 12,4% ne aveva 3 o più. Avere figli è sempre più complicato e, secondo alcune persone, tra i motivi ce n'è uno di cui si parla bene poco: l'essere tagliati fuori dal gruppo di amici dopo aver avuto un bambino. Non solo una provocazione, secondo il Daily Mail, ma un vero e proprio disagio a cui vanno incontro tante neomamme.

«Se non mi faccio sentire io...»

«Ora sono solo "quella col bambino"», ha confessato Shannon Allman in un video su TikTok. Un dispiacere così grande da sentirsi come se «non esistesse più, solo perché ho un figlio» e di «non essere invitata più da nessuna parte». La 25enne, che di figli ne ha due, ha aggiunto di sentirsi durante la sua giornata come come una che «cambia pannolini, prepara biberon e aspetta in qualunque momento di essere inclusa». Ma, si è chiesta lei con profonda amarezza, «se non fossi sempre io a farmi sentire, qualcuno mi scriverebbe?»

Inoltre, la giovane mamma ha a che fare anche con le pressioni della società sulla maternità: la ragazza ha spiegato di avere l'impressione che se si concede una serata tra amiche e si veste in "modo inappropriato" la gente la giudica per non essere «abbastanza madre» o una «buona madre».