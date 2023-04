Cesare Cremonini, la nuova fidanzata è Giorgia Cardinaletti del Tg1: «Il loro amore nato dopo un'intervista»

Sembrano non esserci più dubbi ormai: la nuova fidanzata di Cesare Cremonini è la giornalista Giorgia Cardinaletti. A darne notizia è il settimanale "Chi", che già qualche settimana fa aveva avanzato l'ipotesi che l'ex cantante dei Lunapop avesse una relazione con un popolare volto del Tg1, di cui però non aveva fatto il nome. Cremonini e Cardinaletti per ora mantengono il massimo riserbo, ma pare che siano già inseparabili e molto affiatati.

Cesare Cremonini non è più single: «Innamorato della giornalista Rai». Ecco chi è lei

Cesare Cremonini, il vizietto hot del cantante: «La ex lo ha sempre perdonato, ora l'ha lasciata per un'altra»

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: come si sono conosciuti?

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due si sarebbero conosciuti a settembre, quando il cantante presentò al TG1 il suo "duetto virtuale" con Lucio Dalla sulle note di "Stella di mare". Ad intervistarlo, in studio, c'era proprio la Cardinaletti. Dopo questo incontro Cremonini ha invitato la giornalista a un suo concerto, dopo il quale fra i due sarebbe sbocciato l'amore.





Le ex fidanzate di Cremonini

L'ultima relazione ufficiale di Cremonini è stata quella con Martina Maggiore. Prima c'è stata Malika Ayane, con la quale ha sempre mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia. Secondo alcuni rumors, mai confermati, il cantante avrebbe avuto una liaison anche con l’ex velina di "Striscia la notizia" Ludovica Frasca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 22:16

