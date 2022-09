Romina Carrisi esclusa da Ballando (e delusa): «Mi hanno scartata perché a 18 anni ho fatto l’Isola»

Romina Carrisi non sarà nel cast di Ballando con le stelle. L'avevo anticipato Milly Carlucci presentando i nomi dei partecipanti, lo ha confermato la figlia di Al Bano. Secondo quanto riporta Fanpage, Dagospia avrebbe scoperto l'esistenza di alcuni provini della ragazza, che tuttavia alla fine non si sarebbero conclusi come sperato per una pregressa esperienza all'Isola dei Famosi.

Romina Carrisi esclusa da Ballando con le stelle: «Scartata perché a 18 anni ho fatto l’Isola, ballerò in salone»

A chiarire quanto accaduto ci pensa la stessa Romina sui social. «Ho sempre amato ballare e il programma "Ballando con le Stelle" è il palco perfetto per coniugare l'amore per questa forma d'arte con la recitazione, l'interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma».

La produzione alla fine ha deciso diversamente: «Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i "no" con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l'incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io..? Eh io. Io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di RayBan neri sperando che m'intraveda Simonetta, la mia vicina di casa».

