Kim Kardashian, bionda e irriconoscibile: lato B in bella mostra sulla copertina di Interview Magazine

Kim Kardashian in versione yankee. Bionda, anzi biondissima e irriconoscibile. L'influencer volta pagina e dopo la fine della sua storia con Pete Davidson si trasforma sfoggiando una chioma chiarissima, con sopracciglia decolorate e capelli al vento.

Il cambio di look per la copertina del nuovo numero di Interview Magazine non è il solo aspetto ad avere colpito i fan. La foto è diventata virale per la posa sexy con jeans abbassati e glutei scoperti, sorretti da un sospensorio sullo sfondo della bandiera americana. Solo l'ultimo dei suoi tanti gesti provocatori.

Già al Met Gala di quest'anno l'outfit della Kardashian aveva fatto discutere per la scelta del suo abito, quello appartenuto a Marilyn Monroe e indossato la sera del 19 maggio 1962 per il compleanno di John Kennedy. Nel bene e nel male, Kim non delude mai.

