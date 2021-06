Oggi è un altro giorno Supertag

Oggi è un altro giorno è un programma televisivo italiano, in onda su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone. Il programa va in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:55, dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada in Roma.

Nato con lo scopo di analizzare le difficoltà, ma non solo dell'Italia dopo la pandemia di Covid, si classifica come talk show nel quale si alternano interviste a personaggi famosi e protagonisti del mondo dello spettacolo. Sono presenti collegamenti, racconti di stringente attualità e dibattiti politico-sociali spesso con la la partecipazione di esponenti politici e virologi.

Caratteristica del programma è la presenza in studio dei cosiddetti ''affetti stabili'', ovvero un gruppo semi-fisso di opinionisti (solitamente 2 o 3) che affiancano quotidianamente la conduttrice e commentano i temi della puntata. Dal 9 febbraio 2021 entra nel cast del programma Massimo Cannoletta, ex campione del quiz L'eredità, che cura uno spazio di divulgazione intitolato Massimo 5 minuti. Dal 1º marzo dello stesso anno è presente al pianoforte Memo Remigi, che si occupa dell'accompagnamento musicale della trasmissione.

Dal 19 aprile 2021 si aggiunge (solo nelle puntate del lunedì e venerdì) Lino Banfi, con la sua rubrica Lino Nazionale, durante la quale l'attore comico risponde a domande, richieste e videomessaggi inviati dai telespettatori. Il programma vede inoltre la partecipazione di vari inviati sul campo.

