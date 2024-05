Da Tinder a Bumble, le multinazionali del rimorchio in crisi: la Generazione Z è stufa degli incontri virtuali

di Redazione web

L'amore, l'ultimo mistero del mondo, non è mai stato tanto commercializzato come in questo decennio. I veri guadagni però non si fanno più con cioccolatini e cuscini a forma di cuore ma con le app di incontri come Tinder, Bumble, Hinge, Happn, Grindr fino al più elitario Raya.

Queste multinazionali del rimorchio sono cresciute enormemente, speculando proprio sull'ancestrale bisogno di incontrarsi di milioni di persone nel mondo. La dura legge che "niente dura per sempre" si sta però abbattendo anche su questo settore e infatti dal 2021 la società Match Group (Tinder) ha visto diminuire dell'80% il proprio valore di mercato, passando da 50 a 10 miliardi. Idem per la concorrente Bumble, il cui valore è passato da 15 a 3 miliardi. Il vento sta cambiando e i responsabili sono i più giovani, la famosa Generazione Z che non viene sedotta da queste piattaforme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA