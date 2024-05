Damiano Carrara, chi è il pasticciere di Pechino Express: la moglie, la famiglia umile, la gavetta in California e il successo in tv

di Redazione Web

Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano sono una delle tre coppie finaliste a Pechino Express 2024. Il pasticciere toscano è diventato famoso in Italia grazie alle sue partecipazioni a "Bake off" al fianco di Benedetta Parodi e a "È sempre Mezzogiorno" al fianco di Antonella Clerici. Considerato un sex symbol della tv, nel reality ha mostrato il suo lato competitivo che gli è valso qualche critica (anche da Fabio Caressa, che proprio Damiano ha eliminato a sorpresa durante il gioco).

Damiano Carrara: età, altezza, la famiglia

Damiano Carrara è nato il 22 settembre 1985 a Lucca, ha 38 anni. È alto 180 cm per 75 chili.

Si appassiona al mondo della pasticceria grazie al fratello Massimiliano. Dopo un periodo in Irlanda, dove per mantenersi lavora come bartender, si trasferisce col fratello in California. I due aprono due pasticcerie e dopo un periodo di gavetta raggiungono il successo, grazie alle partecipazioni ad alcuni programmi su Food Network America. Prima di diventare una star in Italia, Damiano diventa una celebrità negli States, proprio grazie alle tante partecipazioni a programmi culinari.

Attualmente vive tra Los Angeles, Milano e Lucca. È sposato con Chiara Maggenti, da cui aspetta la prima figlia. Su Instagram ha più di 1 milione di follower. Dal 2017 è giudice di Bake Off Italia, mentre nel 2018 inizia a condurre con Katia Follesa il programma Cake Star – Pasticcerie in sfida, che si basa sul format di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese.

Giovedì 9 Maggio 2024

