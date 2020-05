Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, nasce a Milano il 15 ottobre 1989 ma cresce a Buccinasco da una famiglia di origini lucane. Si iscrive al liceo artistico ma abbandona gli studi dopo il quarto anno, interessandosi sempre di più alla musica e pubblicando i primi EP appena diciottenne. Inizialmente pubblica musica rap, collaborando con artisti come J-Ax, Gue Pequeno, Jake La Furia, Marracash, Vincenzo da via Anfossi, Emis Killa e i Two Fingerz. Nel 2011 pubblica i suoi primi LP e negli anni successivi inizia ad abbracciare sonorità più pop, aprendo anche un sodalizio artistico con J-Ax.



Nella seconda metà del 2016 inizia una relazione con la influencer Chiara Ferragni. Nel maggio dell'anno successivo, durante un concerto all'Arena di Verona, Fedez chiede alla fidanzata di sposarlo. Dopo la nascita del loro figlio, Leone, i 'Ferragnez', come vengono chiamati affettuosamente dai fan, si sposano a Noto il 1 settembre 2018.

