Mahmood si emoziona davanti ad Andrea Delogu: «Mamma è la donna più importante della mia vita, mi ha insegnato la libertà»

«La donna più importante della mia vita è mia madre e mi ha dato tanti insegnamenti», ha detto Mahmood ai microfoni dell’esclusivo backstage di Rai Radio2 in occasione di Una Nessuna Centomila – in Arena con Andrea Delogu e, in collegamento da Roma, Carolina Di Domenico. «Forse quello più importante è che non bisogna cercare di essere migliore per gli altri, ma per noi stessi. Essenzialmente mi ha insegnato la libertà».

Il numero per i centri antiviolenza

L’artista ha poi ricordato il numero solidale per la raccolta fondi della Fondazione, a favore dei centri antiviolenza attiva fino all’11 maggio: «Donate al 45580, sosteniamo questa causa perché è importante».

