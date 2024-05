Alain Delon, il figlio Anthony in lacrime: «Papà ha il diritto di finire la sua vita dove vuole. La separazione con mamma non fu facile»

di Redazione web

Anthony Delon è stato uno degli ospiti di Domenica In. Il figlio dell'attore francese Alain Delon ha raccontato a Mara Venier i suoi ultimi progetti lavorativi e ha presentato il suo ultimo libro intitolato "Bastingage" che, al momento, è disponibile solamente in Francia. Delon, poi, ha anche parlato dei suoi genitori, della malattia del padre e si è commosso quando ha rivisto un vecchio video della madre, Francine Canovas in arte Nathalie Delon.

L'intervista di Anthony Delon

Anthony Delon si è raccontato a Mara Venier che, tra le altre cose, gli ha anche mostrato un video di una vecchia intervista della madre Nathalie Delon. La donna, che fu la moglie di Alain Delon dal 1964 al 1969, parlò del divorzio e della decisione di Anthony di rimanere con il padre. «La sua scelta mi ha fatto molto soffrire ma se Anthony sta bene è questo l'importante». Una volta tornati in studio, lo scrittore in lacrime ha detto: «Fa molto male vedere queste immagini.

Anthony Delon su papà Alain Delon

Mara Venier ha, quindi, chiesto ad Anthony Delon come stia il padre, l'attore Alain Delon che sta morendo a causa di un tumore, un linfoma a evoluzione lenta. Lo scrittore ha detto: «In questo momento sta abbastanza bene, se la cava e va avanti. Ci sono delle liti in corso perché in quanto figlio ho deciso di rispettare il volere di mio padre di rimanere a casa, poi, la stampa si è impossessata di cose che non conosce e che non sa. Io credo che mio padre abbia lavorato duramente tutta la vita e che abbia il diritto di finire la sua vita dove desidera lui e a nessuno deve importare. Lui ha fatto anche costruire una cappella a casa perché vuole rimanere lì e io e mio fratello ci siamo battuti molto per far sì che tutto ciò accadesse».

