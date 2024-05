Napoli, otto mesi per ottenere farmaci indispensabili: «È una schifezza»

di Ida Di Grazia

Fino a otto mesi per medicine fondamentali o presidi medici importanti per pazienti affetti da gravi patologie. È per questo che alcuni telespettatori hanno inviato la segnalazione a Striscia la Notizia e l'inviato Luca Abete si è recato nella Asl in provincia di Napoli per verificare di persona.

«Come si può lasciare un assistito senza queste cose? È tutto una schifezza», ha detto un'impiegata consapevole del disagio. Ecco cosa è successo.

Napoli, l'intervento di Luca Abete sblocca tutto (Credits Uff Stampa Striscia la Notizia)

Il caso

«Popolo di Striscia», con il consueto saluto Luca Abete ha raccontato al pubblico del tg satirico una situazione allarmante e delle difficoltà di tanti pazienti affetti da gravi patologie stanno affrontando perché alla farmacia ospedaliera dell'Asl medicinali e dispositivi in molti casi non arrivano.



L'inviato ha scoperto che c'è anche chi aspetta da gennaio dei semplici cateteri, dopo tre interventi per l'asportazione di tumori.

