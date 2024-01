Alain Delon, il figlio Anthony a Verissimo: «Volevo rispettare le volontà di papà». La guerra con la sorella e l'ex matrigna

Le condizioni di salute di Alain Delon preoccupano i moltissimi fan in tutto il mondo, ma è la situazione familiare che ha destato ancora più curiosità. Il figlio Anthony Delon è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la battaglia legale e non con la sorella Anouchka e l'ex compagna del papà Hiromi.

«Io volevo rispettare la volontà di mio papà di restare in campagna, dove lui ha deciso di morire, di essere sotterrato. Invece mia sorella voleva portarlo in Svizzera. Se lei vuole rimanergli vicino, può venire lei in francia. Il nostro rapporto? Avevamo un bel legame fino a luglio, agosto», ha iniziato Anthony Delon.