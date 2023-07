Alain Delon maltrattato e molestato, i figli accusano la bandante giapponese. «Gli urla contro, è aggressiva»

di Redazione web

Il mitico attore francese Alain Delon, 87 anni, sarebbe vittima di molestie da parte della sua badante, Hiromi Rolin. A sostenerlo sono i figli dell'attore, che tramite il legale di famiglia Christophe Ayela hanno denunciato la donna, evocando «abusi approfittando di uno stato di debolezza».

I più ricchi del mondo: in sei mesi hanno guadagnato 852 miliardi in più. Elon Musk sempre primo

Vittima della badante

Ed anche l'attore si è unito alla denuncia dei figli contro la badante, che da tempo segue la vita di Delon, in una dichiarazione scritta per «molestie morali». Delon, vive in campagna a Douchy, insieme alla donna denunciata, ad un centinaio di chilometri a sud di Parigi.

Jennifer Lawrence, flirt con Liam Hemsworth? Lui ha rotto con Miley Cyrus, lei risponde così

Figli la denunciano

I tre figli dell'attore, Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon sostengono che Hiromi Rolin, 60 anni, sia diventata sempre più aggressiva nei confronti del padre, dopo che sia stato colpito da un ictus nel 2019. Nella denuncia sporta contro la 60enne, la accusano di insulti e aggressioni verbali a cui l'87enne non sarebbe in grado di difendersi considerata la sua condizione di fragilità.

Attore isolato

«Quella donna ha continuato a isolare Alain Delon dai suoi cari, i suoi amici, la sua famiglia, ricorrendo a manovre e minacce.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA