Jennifer Lawrence, flirt con Liam Hemsworth? Lui ha rotto con Miley Cyrus, lei risponde così

Jennifer Lawrence smentisce il gossip.

Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette: il cantante si blocca sul palco, la reazione del pubblico è commovente

Solo un bacio

«Quando la canzone di Miley Cyrus ha debuttato, si è parlato molto del fatto che il video musicale facesse riferimento a un'avventura segreta che hai avuto con Liam Hemsworth mentre era con Miley Cyrus», ha detto il conduttore, ma l'attrice ha risposto: “Non è vero. Sappiamo tutti che io e Liam ci siamo baciati una volta. Erano passati anni dalla loro rottura. Quindi presumo che sia stata una coincidenza».

Solo voci

Secondo il gossip, infatti, sarebbe stata l'attrice la causa della rottura della super coppia che avrebbe baciato l'attore, ma non si sarebbe sovrapposta alla relazione con Miley, anche se non ha mai negato che Hemsworth fosse sexy. Nel video musicale indossato da Miley in Flowers, alcuni fan hanno notato che il vestito che indossava somigliava molto a quello indossato da Jennifer alla premiere di "The Hunger Games" nel 2012, a cui ha partecipato con Liam, durante il quale i due si sarebbero incontrati.

Martedì 27 Giugno 2023

