Totti e Ilary Blasi, (prime) prove di pace: la conduttrice riconsegna a Francesco le chiavi del centro sportivo della Longarina

Prove di pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A fare il primo passo è stata la conduttrice che ha consegnato ai legali della famiglia dell'ex capitano giallorosso le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica al centro della disputa negli ultimi mesi.

Totti, prove di pace con Ilary

Totti rientra quindi in possesso del centro sportivo, sede della Totti Soccer School, dopo un lungo periodo di tensione che aveva visto come conseguenza anche l'annullamento del Memorial Enzo Totti, evento organizzato in memoria del padre di Francesco morto di Covid. «Sono stati messi lucchetti ai cancelli in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria», aveva riferito la famiglia Totti, che su quei campi gestisce una scuola calcio.

L'accordo

Come riporta Repubblica l’accordo, sancito da una stretta di mano, prevede la restituzione delle chiavi della struttura da parte dell’Asd Longarina della famiglia Blasi a favore della scuola calcio dei Totti. Non solo, scnede anche la quota di risarcimento (da 70mila a 30mila euro) presentata alla Soccer School dalla società della sorella di Ilary.

