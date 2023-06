Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette: il cantante si blocca sul palco, la reazione del pubblico è commovente

di Redazione web

Il rispetto e l'amore dei fan hanno aiutato il cantante scozzese Lewis Capaldi a non andare via dal palco del Festival di Glastonbury, in Inghilterra. Lo scorso 24 giugno, Capaldi stava cantando quando ad un certo punto si è bloccato e non è più riuscito ad andare avanti, mentre la musica proseguiva e gli spettatori continuavano a cantare il brano.

Come Borghi

Ma il pubblico ha capito che il cantante stava vivendo un momento di difficoltà e in migliaia hanno cantato a squarciagola, «Someone you loved», una della canzoni più celebri di Capaldi, afflitto dalla sindrome di Tourette, un disturbo neurologico che provoca tic motori e sonori che non sono controllabile, di cui soffre anche l'attore Alessandro Borghi.

Tour cancellato



Il video, ripreso dai tantissimi presenti ha fatto, ovviamente il giro dei social, conquistando ancora di più i presenti ed i suoi fan, a cui poi Capaldi ha spiegato che la sua voce si era «impallata», perché era molto nervoso dal doversi esibire in un festival così famoso, davanti a migliaia di persone.

