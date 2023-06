Lewis Capaldi, la Tourette mette la carriera a rischio. «Mi fermo, devo abituarmi all'impatto della malattia»

di Redazione web

«Sto ancora imparando ad adattarmi all’impatto della mia Tourette». È questa una delle frasi estrapolate dal lungo post che il cantante Lewis Capaldi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram per annunciare che fermerà il suo tour, per un periodo, per cercare di provare a gestire meglio la sindrome di cui soffre. La decisione è arrivata in seguito alla difficile esibizione che lo ha visto protagonista al famoso Festival di Glastonbury in Inghilterra.

Il messaggio di Lewis Capaldi

In un lungo post che Lewis Capaldi ha pubblicato su Instagram ha voluto spiegare ai suoi fan che, in questo momento, non riesce proprio a continuare a esibirsi a causa della Sindrome di Tourette della quale soffre. Ecco che cosa ha scritto: «Prima di tutto voglio ringraziare Glastonbury per avermi ospitato, per aver cantato insieme a me quando ne avevo bisogno e per tutti i fantastici messaggi che ricevuto. Il fatto che questa probabilmente non sarà una sorpresa non rende più facile scriverlo, ma mi dispiace molto informarvi che mi prenderò una pausa dal tour. Sto ancora imparando ad adattarmi all’impatto della mia Tourette. Sabato è diventato ovvio che ho bisogno di dedicare molto più tempo a mettere in ordine la mia salute mentale e fisica, per poi continuare a fare tutto ciò che amo per molto tempo a venire. So di essere incredibilmente fortunato a poter prendere una pausa quando gli altri non possono. Sono così incredibilmente dispiaciuto per tutti coloro che avevano programmato di venire a un mio spettacolo, ma ho bisogno di sentirmi bene per esibirmi al livello che tutti voi meritate. Suonare per voi ogni notte è tutto ciò che ho sempre sognato, e questa è la decisione più difficile della mia vita. Tornerò il prima possibile. Con tutto il mio amore sempre, Lewis».

L'esibizione al Festival di Glastonbury

L'esibizione al Festival di Glastonbury è stata davvero complicata per Lewis Capaldi. Il cantante, durante uno dei suoi brani più famosi, ovvero "Someone You Loved", non è più riuscito a cantare a causa della Tourette e i fan hanno cantato per lui. Il video è diventato virale e, in poche ore, ha fatto il giro dei social.

