Sanremo 2020, è Lewis Capaldi il primo ospite internazionale del Festival

Lewis Capaldi

con il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent, pubblicato nel 2019, disco più venduto dell'anno in Gran Bretagna, ha collezionato 1,5 milioni di copie vendute nel mondo e 2,6 milioni di stream. A dare il via al successo, il brano Someone You Loved, disco di platino in 20 Paesi (80 milioni di views per il video) e candidato ai prossimi Grammy Awards nella categoria Song of the Year.

Il brano Someone You Loved è da tre settimane al vertice della classifica singoli in America: era dal 2016 che un artista britannico non raggiungeva la vetta della top ten Usa. Il successo del primo singolo è stato confermato dal successivo Hold Me While You Wait e dal singolo Bruises. A sostenere questo ragazzone scozzese, passato in poco tempo dal cantare nei club di Glasgow ad esibirsi sui palchi di tutta Europa (come Glastonbury) sono stati tanti amici artisti, che gli hanno dato la possibilità di farsi conoscere come supporter dei loro tour (Ed Sheeran, Sam Smith, i Bastille, Rag'n' Bone Man e Niall Horan). Capaldi è stato anche ribattezzato l'«hardest working artist of 2019» grazie ai 195 show tenuti quest'anno in 23 paesi (68 concerti in UK e 127 nel mondo).

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 14:27

