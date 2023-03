Lewis Capaldi, la sindrome di Tourette: non riesce a cantare, i fan lo fanno per lui. Il video su TikTok è commovente

di Redazione Web

Lewis Capaldi protagonista di un video che ha emozionato milioni di utenti su TikTok. È diventato virale un piccolo momento estratto dal suo ultimo concerto a Francoforte dello scorso 25 febbraio in cui l'artista si stava esibendo sulle note del suo brano più noto “Someone You Loved”.

Il cantautore irlandese si è visto costretto a interrompere la performance a causa degli spasmi dovuti alla sindrome di Tourette, la patologia di cui è affetto. Immediata la reazione del pubblico che è intervenuto in suo soccorso per aiutarlo a portare a termine l'esibizione.

Il video virale su TikTok

Il video - che ha totalizzato più di 3 milioni di visualizzazioni - è stato condiviso sulla piattaforma social da un fan di Lewis Capaldi che ha pagato il biglietto per assistere al concerto del suo idolo. E proprio nella canzone più emozionante il cantante è stato interrotto a causa degli spasmi dovuti alla malattia. Ancora più emozionante, tuttavia, è stato l'aiuto ricevuto da parte del pubblico che, consapevole del disagio dell'artista, ha continuato a cantare per lui. Un gesto che ha emozionato Lewis Capaldi e che gli ha dato la forza di proseguire con la performance e di portarla a termine.

«Il potere della musica semplicemente. Ha la sindrome di Tourette ma quando canta sembra tutto sparire», ha scritto qualcuno. «Vedere lui che si mostra per quello che è e si emoziona mentre tutti cantano con e per lui fa capire quanto di buono c'è nell'umanità», ha scritto qualcun altro. «Ho sempre amato la sua voce, ma non conosceva la patologia di cui soffre. Mi sono emozionata tantissimo», ha sottolineato una fan.

