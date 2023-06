Greta Thunberg arrestata a Malmoe: stava bloccando cinque navi petroliere. Cosa è accaduto durante la protesta

di Redazione web

Al quinto giorno di protesta l'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Malmo, la città meridionale della Svezia, dopo aver fermato le petroliere nel porto. In realtà, Greta, giorni fa, in occasione della fine della scuola superiore aveva annunciato il proseguio delle sue attività di protesta per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sul cambiamento climatico.

Navi bloccate

Thunberg stava fermando le petroliere al porto svededese da cinque giorni, ed er insieme ad alcuni membri di Take Back the Future, quando è stata portata via dai poliziotti di Malmo. La giovane su Twitter aveva postato: “La crisi climatica è una questione di vita o di morte per innumerevoli persone. Scegliamo di fermare fisicamente le infrastrutture per i combustibili fossili.

Altri arresti

In realtà l'arresto di Thunberg, che ha avuto una certa eco in Svezia e sulla stampa inglese, in realtà non è stato il priemo, ma la giovane era già stata arrestata per il suo attivismo in Germania, ad Oslo in Norvegia dove stava protestando per un parco eolico sulla terraferma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 20:14

