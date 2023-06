Sottomarino disperso, corsa contro il tempo. Mancano solo 19 ore di ossigeno, il tweet choc: «Difficile recuperarli vivi»

Nella corsa contro il tempo per cercare di individuare e raggiungere i cinque passeggeri a bordo del Titan, è la OceanGate stessa a spegnere la speranza. E lo fa con un laconico tweet. «Even finding them in time, we are not sure that we can rescue them alive», che tradotto suona così: «Anche se li trovassimo in tempo, non siamo sicuri di poterli recuperare vivi». Una dichiarazione dai toni pessimistici, o forse realistici, considerata la difficoltà non solo di individuare il Titan nelle profondità oceaniche, ma di avere poi i mezzi necessari per riportarlo in superficie. Senza dimenticare che, con il passare del tempo, l'autonomia di ossigeno all'interno del sommergibile è sempre meno.

Il miliardario che si è ritirato pochi giorni prima: «Controlli di sicurezza in stile Playstation, troppi rischi»

Il sonar cattura rumore di colpi. L'ex manager sollevò problemi di sicurezza e fu licenziato